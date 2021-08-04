Президент Федерации баскетбола Украины оскорбил экс-тренера сборной Шевченко

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский раскритиковал экс-наставника национальной команды по футболу Андрея Шевченко.

Ранее сообщалось, что специалист не смог договориться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) о финансовых условиях нового контракта.

«Конечно, Андрей Шевченко имеет право хотеть три миллиона, но я считаю, что он гондон. Фу», — написал глава Федерации баскетбола в Facebook.

Шевченко возглавил сборную Украины в июле 2016 года. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

В качестве игрока Шевченко выступал за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и лондонский «Челси». В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча». В этом же году Шевченко стал победителем Лиги чемпионов с «Миланом».