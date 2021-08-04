Экс-защитника «Локомотива» назначат менеджером сборной Германии

Экс-защитник московского «Локомотива» и сборной Германии Бенедикт Хеведес будет назначен менеджером немецкой национальной команды, информирует Sport Bild.

Бывший «железнодорожник» станет связующим звеном между командой и руководством Немецкого футбольного союза. Хеведес может пройти обучение, чтобы в дальнейшем заменить нынешнего менеджера Оливера Бирхоффа. Его контракт истекает в 2024 году.

Год назад немец принял решение покончить с профессиональным футболом в возрасте 32 лет. Он признался, что намерен полностью сосредоточиться на своей семье.

За всю свою карьеру Бенедикт провел 455 матчей на клубном уровне, подавляющее большинство из которых немецкий защитник представлял цвета «Шальке-04». Именно через гельзенкирхенскую академию он и пробился на профессиональный уровень. Также Хеведес успел поиграть за туринский «Ювентус» и московский «Локомотив». За два сезона в составе красно-зеленых игрок провел 50 матчей, завоевав Кубок и Суперкубок России. Но главным достижением в его карьере стал триумф на чемпионате мира — 2014 в Бразилии.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался о своем переходе в «Краснодар».