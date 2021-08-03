Хабиб отреагировал на слова Макгрегора о своем покойном отце

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывание Конора Макгрегора о его покойном отце.

Напомним, после победы американца Дастина Порье над Макгрегором российский боец написал: «Добро всегда побеждает зло». Это высказывание Нурмагомедова задело ирландца.

«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — спросил Макгрегор.

Во время интервью изданию TMZ Sports Нурмагомедова спросили о его отношении к посту Макгрегора. Хабиб ответил коротко: «Это ужасно».

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Дагестанец является чемпионом России по боевому самбо (2009), чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою, чемпионом Европы по панкратиону, чемпионом мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling.

Ранее сообщалось, что российскому боксеру Муслиму Гаджимагомедову на Олимпийских играх — 2020 в Токио разрешили выйти на бой под песню про Дагестан.

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