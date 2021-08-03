Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова заявила, что не будет возвращаться в Белоруссию после ситуации, произошедшей с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Играх в Токио.

«После всех произошедших событий в Белоруссию возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. В Германии сейчас могу дышать полной грудью, хорошо спать. Очень хочу вернуть ту энергию, которой мне не хватило на соревнованиях для хорошего выступления и попадания в Токио», — приводит слова Максимовой фонд спортивной солидарности Белоруссии (BSSF) в Instagram.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Ожидается, что 4 августа она вылетит в Польшу.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.