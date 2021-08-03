Экс-судья Николаев оценил шансы Пустовойтовой получить назначение на матч РПЛ

Бывший футбольный судья Алексей Николаев прокомментировал новость о том, что Анастасия Пустовойтова обслужит финальный матч женского олимпийского турнира, передает ТАСС.

«Повысятся ли шансы на то, что она станет судить матчи РПЛ? Все-таки мужской футбол немного отличается от женского, хотя опять же есть хорошие прецеденты, когда женщины судят и мужские игры. Почему бы и нет, можно говорить, что еще один шаг сделан к этому, поэтому возможно», — сказал Николаев.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось о том, что российский футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова назначена на финальный матч женского турнира Олимпийских игр между сборными Швеции и Канады.