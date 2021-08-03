Легкоатлет Шубенков решил взять паузу в карьере

Российский легкоатлет Сергей Шубенков после травмы на летних Олимпийских играх в Токио решил взять паузу в карьере.

«В Новогорске у меня обострился хронический тенденит. Поехал на Олимпиаду, потому что воспаление удалось снять, боль отступала с каждым днем. Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой», — написал Шубенков в Instagram.

Спортсмен не вышел на квалификационный забег на дистанции 110 метров с барьерами, который прошел 3 августа.

Шубенков завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом России (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.