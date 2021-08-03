Вратарь сборной России по гандболу ответила на вопрос о своем отношении к хейтерам

Вратарь сборной России по гандболу Анна Седойкина рассказала о своем отношении к хейтерам, передает «Чемпионат.com».

«Не могу ответить за всех, но лично я стараюсь вообще не тратить время на изучение того, что думают другие. Не вижу ни малейшего смысла расходовать эмоции на переживания из-за слов хейтеров. Я лучше это время потрачу на подготовку к следующему матчу», — сказала Седойкина.

В матче 1/4 финала Олимпиады Россия сыграет с национальной командой Черногории. Встреча пройдет 4 августа.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Испании в матче заключительного тура группового этапа Олимпийских игр — 2020 в Токио.