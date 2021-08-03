Российский футбольный арбитр Пустовойтова обслужит финальный матч Олимпиады

Российский футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова назначена на финальный матч женского турнира Олимпийских игр между сборными Швеции и Канады, передает сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Помогать Пустовойтовой будут россиянка Екатерина Курочкина и хорватка Саня Родак.

Финальный поединок пройдет 6 августа.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось о том, что российская сборная занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады по итогам 11 дня соревнований. 3 августа в греко-римской борьбе Муса Евлоев выиграл золото Игр, а гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в упражнении на перекладине. Мужская сборная России по волейболу вышла в 1/2 финала, обыграв Канаду (3:0), а ватерполистки пробились в полуфинал, победив Австралию (9:8).