В Федерации спортивной борьбы России раскритиковали армянского борца

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили раскритиковал армянского борца Артура Алексаняна, передает ТАСС.

Напомним, Алексанян в финале Олимпиады уступил россиянину Мусе Евлоеву и сразу после поединка сказал: «Надо быть из России, чтобы выиграть». Также армянский спортсмен не стал надевать серебряную медаль на церемонии награждения.

«Такие вещи — удел слабых, а слабыми бывают даже олимпийские чемпионы. Те, кто видел схватку, видели, что Муса выиграл в одну калитку, даже пожалел его чуть-чуть. Ну что тут еще можно сказать?» — отметил Мамиашвили.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось о том, что российская сборная занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады по итогам 11 дня соревнований.