Расписание финалов Олимпиады в Токио на 4 августа

4 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 17 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Олимпийские игры-2020 в Токио

4 августа

Расписание финалов

Плавание, открытая вода

10 км, женщины

0.30

Российская участница: Анастасия Кирпичникова

Легкая атлетика

400 м с/б, женщины

5.30

3000 м с/п, женщины

14.00

Метание молота, мужчины

14.15

Российский участник: Валерий Пронкин

800 м, мужчины

15.05

200 м, мужчины

15.55

Скейтбординг

Парк, женщины

6.30

Бокс

48-51 кг, женщины

8.00 – полуфиналы

64-69 кг, женщины

8.30 – полуфиналы

Свыше 91 кг, мужчины

9.03 – полуфиналы

Будут разыгрываться только бронзовые медали.

75-81 кг, мужчины

9.35 – финал

Парусный спорт

Класс 470, мужчины

8.33

Класс 470, женщины

9.33

Велотрек

Командная гонка преследования, мужчины

12.06

Конный спорт

Конкур

13.00

Синхронное плавание

Дуэты

13.30

Российские участницы: Светлана Колесниченко – Светлана Ромашина

Спортивная борьба

До 67 кг, греко-римская борьба

13.11

До 87 кг, греко-римская борьба

13.32

До 62 кг, женская борьба

13.53

Тяжелая атлетика

Свыше 109 кг, мужчины

13.50

Ранее сообщалось о том, что российская сборная занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады по итогам 11 дня соревнований.