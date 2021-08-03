Экс-президент «Спартака» назвал правительство Украины «бабуинским»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что футболист лиссабонской «Бенфики» Роман Яремчук не был включен в заявку на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против красно-белых, передает Sport24.

«Не думаю, что отсутствие Яремчука в заявке как-то связано с политикой. Его бы тепло приняли в Москве. У россиян дури в голове нет, в отличие от наших соседей, все считают украинцев братьями. А на Украине 15% процентов националистических бабуинов, которые воздействуют на нормальных людей. И такое же бабуинское правительство», — сказал Червиченко.

Встреча состоится 4 августа в Москве. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени. Ответный матч пройдет 10 августа.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между столичным «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой».