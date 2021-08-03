Журова — о травме Шубенкова: была надежда, что он сможет принести нам какую-либо медаль

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о травме российского барьериста Сергея Шубенкова.

«Очень жаль, что Сергей не выступит на Играх. Честно говоря, я планировала за него очень сильно болеть. Была надежда, что он сможет принести нам какую-либо медаль. Травма — это такое дело, здесь не получится бежать и мучиться. Он приехал на Олимпийские игры — думаю, что он до последнего собирался выступить, но не получилось, что уж поделать.

Его повреждение могло затихнуть. В такой момент ты понимаешь, что в общем-то неплохо себя чувствуешь и можешь пробежать, а потом на каком-либо стрессе или азарте рвануть — и все. Я сама много бегала через барьеры, поэтому не понаслышке знаю, что это такое. Это один из тяжелейших с точки зрения техники видов легкой атлетики, там получить травму можно любому человеку, вне зависимости от его степени подготовки.

Я не думаю, что в ВФЛА намеренно скрывали травму Шубенкова. Думаю, что они ее залечили и были уверены, что на Олимпиаде все будет нормально. И к тому же не факт, что кому-то другому разрешили бы выступить вместо него. Это правда очень грустная и печальная история, буду за него переживать», — сказала Журова «Газете.Ru».

Спортсмен снялся с летних Олимпийских игр — 2020 перед стартом квалификационного забега на 110 метров. У него подозрение на разрыв ахилла.