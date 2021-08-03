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Олимпиада 2020

Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады

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Piroschka Van De Wouw/Reuters

Сборная России поднялась на пятую строчку в медальном зачете летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Российская команда обогнала Великобританию благодаря победе борца греко-римского стиля Мусы Евлоева в весовой категории до 97 кг.

Теперь в активе россиян 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. У британцев 13 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Лидирует в медальном зачете Китай (32-20-16).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию 11-го соревновательного дня.

Ранее сообщалось, что сборная России по спортивной гимнастике стала второй в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио по итогам выступлений в своем виде спорта.

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Олимпиада 2020
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