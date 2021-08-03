Тренер Шубенкова рассказал о хронических проблемах атлета с ахиллом

Тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов заявил, что у барьериста хронические проблемы с ахилловым сухожилием.

Спортсмен снялся с летних Олимпийских игр — 2020 перед стартом квалификационного забега на 110 метров.

«Травмировался на разминке, ахилл. Сейчас едем со стадиона на обследование. Насколько серьезна травма, пока сказать не могу. Обследование покажет. Хронические проблемы с ахиллом у него были, но в последнее время не беспокоили, он был готов. Сегодня уже разминался на стадионе, все было в порядке, когда это произошло», — цитирует Клевцова РИА «Новости».

Шубенков завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом России (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что у легкоатлета Шубенкова подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.