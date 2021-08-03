Российский борец проиграл украинцу в четвертьфинале Олимпиады в Токио

Российский борец Артем Сурков в весовой категории до 67 кг потерпел поражение от украинца Парвиза Насибова в четвертьфинале Олимпийских игр — 2020 в Токио со счетом 1:2.

В полуфинале Насибов встретится с победителем боя между армянином Кареном Асланяном и Мохамедом Ибрахим Эльсайедом из Египта.

Сурков является призером чемпионатов России, обладателем Кубка европейских наций, чемпионом Европейских игр 2015 года, двукратным чемпионом Европы, чемпионом и призером чемпионатов мира.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский боксер после полуфинального поединка на Олимпиаде-2020 прокомментировал свой выход на бой под песню о Дагестане.