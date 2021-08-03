«Байер» согласовал контракт с игроком «Зенита»

Немецкий футбольный клуб «Байер» и санкт-петербургский «Зенит» продолжают вести переговоры по трансферу иранского форварда Сердара Азмуна. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

«Байер» готов заплатить за иранского нападающего 18 млн евро. Леверкузенский клуб уже согласовал контракт с Азмуном до 2026 года с зарплатой в 2,8 млн евро за сезон.

Сообщалось, что «Зенит» планировал получить 20 млн евро из-за обязанности по контракту заплатить «Рубину» 20% от суммы трансфера Азмуна.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В сезоне Российской премьер-лиги 2020/21 иранский форвард провел 24 матча, в которых смог отличиться 19 раз, а также отдать две результативные передачи. Также иранец выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». Всего за карьеру Азмун сыграл 287 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 33 результативные передачи.

Ранее нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов перешел в итальянскую «Рому».