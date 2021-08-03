Норвежец второй раз за месяц побил мировой рекорд в беге, который до этого держался 29 лет

Норвежский бегун Карстен Вархольм побил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на Олимпиаде-2020 в Токио. Вархольм прибежал к финишу первым, преодолев дистанцию за 45,94. Он побил собственный мировой рекорд. 1 июля 2021-го норвежский спортсмен пробежал данную дистанцию за 46,70. До этого мировой рекорд 29 лет принадлежал американскому атлету Кевину Янгу (46,78).

Это первое в карьере олимпийское золото для Вархольма.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тысяч спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее мужская сборная России по волейболу обыграла Канаду со счетом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22) и вышла в полуфинал Олимпийских игр — 2020.