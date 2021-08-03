МОК объявил о начале собственного расследования по делу Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) начинает собственное расследование по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую насильно пытались депортировать на родину после ее видеообращения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова официального представителя МОК Марка Адамса.

«Мы ожидаем отчет от НОК Белоруссии сегодня. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечен в это дело. Это займет время», — сообщил Адамс.

Напомним, Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова прокомментировала ситуацию со своей соотечественницей Кристиной Тимановской.