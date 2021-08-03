Экс-футболист «Челси» и «Барселоны» может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Ромы» Педро Родригес может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Football Itallia со ссылкой на Il Romanista. 34-летний полузащитник не входит в планы нового главного тренера римского клуба Жозе Моуринью.

Педро перешел в «Рому» перед сезоном 2020/21 на правах свободного агента. Контракт футболиста с римским клубом рассчитан до 2023 года. Педро сыграл 40 матчей за «Рому», в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Ранее он также играл за «Барселону», в составе сборной Испании стал чемпионом мира и Европы.

Ранее стало известно, что «Рома» продолжает претендовать на иранского форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, который может перейти в Серию А уже в это трансферное окно.

«Зенит» отклонил первое предложение «Ромы» по Азмуну в размере 18 миллионов евро. Римляне готовы включить в сделку вратаря Робина Ольсена, полузащитника Стивена Н'Зонзи или Педро.