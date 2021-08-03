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Олимпиада 2020

Белорусская легкоатлетка прокомментировала возможный арест Тимановской

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Issei Kato/Reuters

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова прокомментировала ситуацию со своей соотечественницей Кристиной Тимановской, которую насильно пытались депортировать на родину после ее видеообращения.

«Сопровождать и задерживать – разные вещи. На самом деле в воскресенье в Беларусь возвращалась делегация спортсменов, которые уже выступили на Играх. С ними должна была лететь и Кристина в сопровождении сотрудников НОК. Никто ее за руки не хватал, что хорошо видно на кадрах видеосъемки из аэропорта», – приводит слова Мирончик-Ивановой RT.

Также Мирончик-Иванова высказалась об опасениях Тимановской возвращаться в Белоруссию из-за возможного тюремного заключения.

«А за что ее должны посадить? В чем она нарушила закон? У нас в стране нет такой статьи, по которой можно получить срок за критику федерации», – сказала Мирончик-Иванова.

Напомним, Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее Мирончик-Иванова рассказала о замкнутом поведении соотечественницы Кристины Тимановской.

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