«Сочи» выиграл в Грозном в заключительном матче второго тура РПЛ

Второй тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ) завершался матчем в Грозном между «Ахматом» и «Сочи». Победу одержали гости со счетом 1:2.

На 26-й минуте автоголом отметился Даниил Уткин забил автогол. На 59-й минуте Марко Дуганджич сделал счет 0:2. На 86-й минуте Габриэль Янку сумел отыграть один мяч, но на большее хозяев поля не хватило.

Матч был остановлен на шестой минуте из-за того, что на поле выползла змея. Первым ее заметил вратарь хозяев Гиорги Шелия, на что обратил внимание главного арбитра. В игре возникла пауза, после чего на газоне появились работники стадиона и оперативно унесли живность с футбольного поля. Через минуту игра продолжилась.

После двух туров обе команды набрали по три очка.

РПЛ. Второй тур

«Ахмат» (Грозный) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уткин – 26' (автогол), 0:2 – Дуганджич – 59, 1:2 – Янку – 86.

Ранее сообщалось, что матч «Ахмат» — «Сочи» был прерван из-за появления на поле змеи.