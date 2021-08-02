Матч «Ахмат» — «Сочи» был прерван из-за появления на поле змеи

Матч второго тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Сочи» был остановлен из-за того, что на поле выползла змея. Матчем в Грозном второй тур чемпионата России завершается.

Это случилось на шестой минуте матча. Первым ее заметил вратарь хозяев Гиорги Шелия, на что обратил внимание главного арбитра. В игре возникла пауза, после чего на газоне появились работники стадиона и оперативно унесли живность с футбольного поля. Через минуту игра продолжилась.

Идет первый тайм, счет в матче 0:1 в пользу гостей. На 26-й минуте встречи Даниил Уткин отправил мяч в собственные ворота.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Рубин» и «Сочи» узнали возможных соперников по плей-офф Лиги конференций.