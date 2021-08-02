Вайцеховская о транс-женщине: Олимпиада — это не рыхлое бесполое существо с отвисшим животом

Олимпийская чемпионка, известный спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала выступление на Олимпиаде в Токио первой в истории Игр транс-женщины Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Новозеландка 2 августа стартовала в турнире по тяжелой атлетике.

«Самый востребованный на сегодня олимпийский вид — тяжелая атлетика с женщиной-трансгендером. Аншлаг просто. И все-таки хочется верить, что настоящие ОИ — это что-то совсем другое. А не рыхлое бесполое существо с отвисшим животом, не сумевшее взять начальный вес...» — написала Вайцеховская в своем telegram-канале.

Хаббард завершила свое выступление на олимпийском турнире в Японии. Спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки в рывке в квалификации. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.

Ранее первая транс-женщина в истории Игр рассказала о своем выступлении в Токио.