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Олимпиада 2020

Расписание финалов Олимпиады в Токио на 3 августа

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РИА Новости

3 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 28 комплектов медалей в девяти видах спорта.

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, женщины
3.30 – полуфинал, 5.37 – финал
Российская участница: Светлана Черниговская.

1000 м, каноэ-двойка, мужчины
3.44 – полуфинал, 5.53 – финал

1000 м, байдарка, мужчины
4.00 – полуфинал, 6.20 – финал
Российский участник: Максим Спесивцев.

500 м, байдарка-двойка, женщины
4.23 – полуфинал, 6.46 – финал
Российские участники: Кира СтепановаВарвара Баранова.

Легкая атлетика

Прыжки в длину, женщины
4.50

400 м с/б, мужчины
6.20

Прыжки с шестом, мужчины
13.20

Метание молота, женщины
14.35

800 м, женщины
15.25

200 м, женщины
15.50

Бокс

52-57 кг, мужчины
5.30 – первый полуфинал, 12.03 – второй полуфинал
Российский участник: Альберт Батыргазиев.
Будут разыгрываться только бронзовые медали.

81-91 кг, мужчины
6.18 – первый полуфинал, 12.50 – второй полуфинал
Российский участник: Муслим Гаджимагомедов.
Будут разыгрываться только бронзовые медали.

54-57 кг, женщины
7.05 – финал

63-69 кг, мужчины
13.05 – финал

Парусный спорт

49-й FX, женщины
6.33

49-й, мужчины
7.33

Финн, мужчины
8.33

Накра 17, микст
9.33

Прыжки в воду

Трамплин 3 м, мужчины
9.00
Российский участник: Евгений Кузнецов.

Спортивная гимнастика

Брусья, мужчины
11.00
Российский участник: Давид Белявский.

Бревно, женщины
11.50
Российская участница: Владислава Уразова.

Перекладина, мужчины
12.39
Российский участник: Никита Нагорный.

Велотрек

Командное преследование, женщины
11.19 – заезд за бронзу, 11.26 – финал

Командный спринт, мужчины
11.41 – заезд за бронзу, 11.44 – финал
Российские участники: Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский.

Спортивная борьба

До 77 кг, греко-римская борьба
13.30

До 97 кг, греко-римская борьба
13.30
Российский участник: Муса Евлоев.

До 68 кг, женская борьба
14.55

Тяжелая атлетика

До 109 кг, мужчины
13.50
Российский участник: Тимур Наниев.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
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