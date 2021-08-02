Расписание финалов Олимпиады в Токио на 3 августа

3 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 28 комплектов медалей в девяти видах спорта.
Гребля на байдарках и каноэ
200 м, байдарка, женщины
3.30 – полуфинал, 5.37 – финал
Российская участница: Светлана Черниговская.
1000 м, каноэ-двойка, мужчины
3.44 – полуфинал, 5.53 – финал
1000 м, байдарка, мужчины
4.00 – полуфинал, 6.20 – финал
Российский участник: Максим Спесивцев.
500 м, байдарка-двойка, женщины
4.23 – полуфинал, 6.46 – финал
Российские участники: Кира Степанова – Варвара Баранова.
Легкая атлетика
Прыжки в длину, женщины
4.50
400 м с/б, мужчины
6.20
Прыжки с шестом, мужчины
13.20
Метание молота, женщины
14.35
800 м, женщины
15.25
200 м, женщины
15.50
Бокс
52-57 кг, мужчины
5.30 – первый полуфинал, 12.03 – второй полуфинал
Российский участник: Альберт Батыргазиев.
Будут разыгрываться только бронзовые медали.
81-91 кг, мужчины
6.18 – первый полуфинал, 12.50 – второй полуфинал
Российский участник: Муслим Гаджимагомедов.
Будут разыгрываться только бронзовые медали.
54-57 кг, женщины
7.05 – финал
63-69 кг, мужчины
13.05 – финал
Парусный спорт
49-й FX, женщины
6.33
49-й, мужчины
7.33
Финн, мужчины
8.33
Накра 17, микст
9.33
Прыжки в воду
Трамплин 3 м, мужчины
9.00
Российский участник: Евгений Кузнецов.
Спортивная гимнастика
Брусья, мужчины
11.00
Российский участник: Давид Белявский.
Бревно, женщины
11.50
Российская участница: Владислава Уразова.
Перекладина, мужчины
12.39
Российский участник: Никита Нагорный.
Велотрек
Командное преследование, женщины
11.19 – заезд за бронзу, 11.26 – финал
Командный спринт, мужчины
11.41 – заезд за бронзу, 11.44 – финал
Российские участники: Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский.
Спортивная борьба
До 77 кг, греко-римская борьба
13.30
До 97 кг, греко-римская борьба
13.30
Российский участник: Муса Евлоев.
До 68 кг, женская борьба
14.55
Тяжелая атлетика
До 109 кг, мужчины
13.50
Российский участник: Тимур Наниев.