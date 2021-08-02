Легкоатлетка Сидорова вышла в финал соревнований по прыжкам с шестом

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова вышла в финал соревнований по прыжкам с шестом на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Для попадания в число участниц финала Сидоровой хватило прыжка на 4,55 метра. Соревнования прерывались более чем на час из-за ливня, причем россиянка до паузы не успела сделать ни одной попытки.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

После очередного соревновательного дня Олимпиады у России теперь 50 медалей: 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. Россия занимает третье место по общему количеству наград и пятое по числу золотых медалей.

По золотым медалям уверенно лидирует Китай, в активе которого 29 наград высшей пробы. Далее идут США (22), Япония (17) и Австралия (14). По общему количеству медалей выше России Китай и США, у которых соответственно 62 и 62 награды.

Ранее сообщалось, что Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады.