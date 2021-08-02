Южнокорейская лучница подверглась травле из-за короткой стрижки

Южнокорейская лучница Ан Сан выиграла для сборной страны три медали в рамках олимпийских состязаний по стрельбе из лука, но подверглась на родине травле из-за короткой прически. Ее обвиняют в том, что она выглядит как радикальная феминистка. Об этом сообщает агентство Korea JoongAng Daily.

В Южной Корее очень популярно мнение, что короткие стрижки — признак женщины, борющейся за свои права. Многие мужчины, как утверждает южнокорейское издание, писали, что феминисток следует избегать. Были даже обращения в ассоциацию стрельбы из лука с требованием отнять у спортсменки медали и привилегии, которые девушка получила после побед на Олимпиаде.

Также некоторые южнокорейские мужчины осуждали девушку за якобы использование мужененавистнических терминов.

Ранее комментаторы спрашивали лучницу в ее Instagram, почему она носит короткую стрижку, на что девушка ответила: «Мне так удобно».

Ранее в Госдуме назвали критикующую Россию чемпионку Игр «продуктом промывки мозгов».