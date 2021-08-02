ЕС рассмотрит возможность предоставления убежища белорусской легкоатлетке

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж и его партнеры по ЕС могут предоставить политическое убежище белорусской спортсменке Кристине Тимановской.

«Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели. Я думаю, это то, что может сделать Европа», — сказал Бон в эфире радиостанции RFI.

На летних Олимпийских играх — 2020 24-летняя Тимановская в Instagram раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии поставить ее на третий забег из-за снятия с соревнований двух соотечественниц, у которых отсутствует необходимое число допинг-проб. Позже она сообщила, что белорусская делегация сняла ее с соревнований и пытается насильно отправить в Минск.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии заявляют, что легкоатлетка прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Ранее в правительстве Японии рассказали о ситуации с белорусской легкоатлеткой.