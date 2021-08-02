Губерниев назвал чемпионку Игр «лузером» после ее слов о российских спортсменах

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах двукратной олимпийской чемпионки по плаванию Лилиан Кинг о том, что российских спортсменов не должно быть на Играх-2020 в Токио.

«Что-то лузеры Олимпиады в Токио опять квакают», — написал Губерниев в Telegram.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее американский пловец Райан Мерфи заявил, что разговоры с российскими спортсменами Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым помогли ему успокоиться после неправильно переведенных слов на пресс-конференции.