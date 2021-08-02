Организаторы ОИ-2020 дисквалифицировали французского боксера, который родился в Москве

Французский боксер, уроженец Москвы Мурад Алиев был дисквалифицирован за свой протест на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен в четвертьфинальном бою с британцем Фрейзером Кларком в категории свыше 91 кг был дисквалифицирован за намеренный удар головой. Алиев не согласился с решением судьей и не покидал ринг около часа. Результат бойца на Играх в Токио аннулировали. Спортсмен был дисквалифицирован за неспортивное поведение и за свои недопустимые действия.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее американский пловец Райан Мерфи заявил, что разговоры с российскими спортсменами Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым помогли ему успокоиться после неправильно переведенных слов на пресс-конференции.