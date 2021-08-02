Россиянка Черниговская вышла в полуфинал ОИ-2020 по гребле на байдарках и каноэ

Россиянка Светлана Черниговская пробилась в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио по гребле на бадарках и каноэ в категории байдарка-одиночка на дистанции 200 метров. Черниговская показала второй результат со временем 41.540. Первое место в квалификационном заезде заняла новозеландка Лиза Кэррингтон (40.175), третье место заняла Милица Новакович из Сербии (41.579).

Данный результат позволил Черниговской и Кэррингтон не участвовать в четвертьфинале, пробившись сразу в полуфинал.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее журналист американского издания New York Times Бен Ротенберг ответил пользователю, который призвал его убрать флаг России из своего поста в Twitter.