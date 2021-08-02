Известный ведущий раскритиковал современных женщин, приведя в пример Утяшеву

Известный радиоведущий Сергей Стиллавин в своем Instagram раскритиковал современных женщин, приведя в пример экс-гимнастку Ляйсан Утяшеву, которая является супругой известного комика Павла Воли.

«Павел Воля рассказал, как принял решение жениться на Ляйсан. В тот день она пришла в его холостяцкую квартиру, прибралась и сварила суп — и оказалась единственной, кто показала хозяйственность и нормальную женскую нетерпимость к бардаку. А уж какое количество конкуренток таким образом победила гимнастка, остается только догадываться», — считает Стиллавин.

Стиллавин заявил, что суп играет большое значение в отношениях между мужчиной и женщиной. По его мнению, приготовленный суп — это знак заботы, так как мужчины подсознательно вспоминают детство. Стиллавин считает, что суп — это почти мистическое присутствие женщины-хозяйки в доме, когда ее самой нет рядом. Также ведущий отметил, что это не просто еда, которую можно заказать готовой или приготовить самому — это послание доброты от человека, которому ты нужен и который позаботился о тебе наперед.

«И наши современные женщины очень сильно недооценивают свою возможность по-настоящему стать родным человеком для мужчины через умение вкусно готовить. Они даже гордятся тем, что не хотят «стоять у плиты» — мол, сегодня мужик может поесть и без этого «рабства». А между тем, многих потому и не зовут замуж, что мужчина не испытывает к ним подсознательной благодарности за сбережение теплой памяти о детстве, когда тебя готовы были накормить безо всяких условий.

И если мужчина может заказать суши или отжарить рибай, то какую роль играет женщина в доме? Что она приносит в твою жизнь, кроме писечки? Писечек много, а вот вкусный борщ сварит далеко не каждая. Так что, девчонки, задумайтесь об этом. Я убежден, что говорю о важных вещах, а женское «не хочу готовить» происходит от лени и от непонимания того, на чем держится крепкая семья», — написал Стиллавин.

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