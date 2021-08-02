Гаджиев рассказал, что Емельяненко не может драться, так как «капитально пьет»

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что боец ММА Александр Емельяненко не сможет провести бои из-за вредных привычек.

«Ничего не будет. Ну, я считаю, что ничего не будет. Саня, к сожалению, не в состоянии драться. Не, драться-то то он всегда в состоянии, но он не в состоянии реально присутствовать в бойцовской индустрии в полном смысле этого слова, потому что он пьёт. Я не говорю конкретно про сегодняшний день. Может, он сегодня не пьёт и камни кидает. Но в целом он пьющий человек, мы все это понимаем. И это у него не развлечение — это у него болезнь. Я считаю, что он не может выйти в клетку. Он нормально, капитально пьёт. У него другой приоритет», — рассказал Гаджиев в интервью, размещенном на канале Александра Лютикова в YouTube.

Гаджиев считает, что проведение боя с Емельяненко — большой риск из-за продажи прав на трансляции и билетов. Промоутер отметил, что Александр хорош медийно, но может подвести, так как безответственно относится к тренировочному процессу.

Ранее Александр Емельяненко поделился мнением о возможном возобновлении карьеры Хабиба Нурмагомедова.