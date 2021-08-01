«Химки» сенсационно обыграли на выезде «Краснодар»

Подмосковные «Химки» с минимальным счетом обыграли в гостях «Краснодар» (1:0) в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на счету полузащитника Ильи Кухарчука. Результативную передачу сделал хавбек Бесард Сабович. У хозяев 11-метровый удар не реализовал Виктор Классон на 15-й минуте матча.

«Химки» одержали первую победу в новом сезоне и поднялись в турнирной таблице на шестую позицию. «Краснодар» в данный момент с тремя очками находится на десятом месте.

В следующем туре южане сыграют в гостях с петербургским «Зенитом». Матч состоится 7 августа в 17.00 мск. «Химки» примут на своем поле «Ростов» 8 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

РПЛ. 2-й тур

«Ростов» — «Зенит» — 2:4

Голы: 0:1 — Кухарчук (63).

Ранее сообщалось, что «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 4:2 в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы у победителей на счету: Александра Ерохина (дважды), Сердара Азмуна и Вендела. У ростовчан отличились Николай Комличенко с пенальти и Максим Осипенко.