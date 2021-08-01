Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Олимпийская чемпионка заявила, что атлетов из России не должно было быть... 22:41
В РПЦ оценили отказ властей от диалога с противниками вакцин 22:32
Фонд спортсолидарности обратился в CAS, чтобы отменить отстранение Тимановской от Игр 22:25
Шерон Стоун угрожают увольнением из-за ее агитаций о вакцинации 22:19
Санта-Клаус и Lordi посетили пункт вакцинации в Финляндии 22:01
«Зенит» на выезде уверенно обыграл «Ростов» 21:58
Правую руку Джорджа Сороса обвинили в БДСМ-преступлениях 21:54
В деле об убийстве привязанной к автомобилю петербурженки обнаружили еще одно... 21:49
Чехия готова помочь белорусской легкоатлетке, отстраненной от Игр 21:41
Олимпийские чемпионы поцеловались, накрывшись флагом на Играх 21:23
Бесплатная ставка 1000 р.

«Химки» сенсационно обыграли на выезде «Краснодар»

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Подмосковные «Химки» с минимальным счетом обыграли в гостях «Краснодар» (1:0) в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на счету полузащитника Ильи Кухарчука. Результативную передачу сделал хавбек Бесард Сабович. У хозяев 11-метровый удар не реализовал Виктор Классон на 15-й минуте матча.

«Химки» одержали первую победу в новом сезоне и поднялись в турнирной таблице на шестую позицию. «Краснодар» в данный момент с тремя очками находится на десятом месте.

В следующем туре южане сыграют в гостях с петербургским «Зенитом». Матч состоится 7 августа в 17.00 мск. «Химки» примут на своем поле «Ростов» 8 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

РПЛ. 2-й тур
«Ростов» — «Зенит» — 2:4
Голы: 0:1 — Кухарчук (63).

Ранее сообщалось, что «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 4:2 в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы у победителей на счету: Александра Ерохина (дважды), Сердара Азмуна и Вендела. У ростовчан отличились Николай Комличенко с пенальти и Максим Осипенко.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Золото в теннисе и сумасшествие в легкой атлетике: итоги девятого дня Олимпиады
Россия завоевала золото, четыре серебра и две бронзы в девятый день Олимпиады
«Удар в челюсть»: НАТО обвинило Россию в провокациях
Американский адмирал рассказал о возможном боестолкновении в Черном море
Логика ограничений: Собянин рассказал, как принимаются решения по антикоронавирусным мерам
Собянин рассказал о главном факторе для введения ограничений в Москве
СМИ: «Дети огня» взяли на себя ответственность за поджог лесов в Турции
Полиция задержала около 600 ковид-диссидентов в Берлине
Девочку в Вологде похитил мужчина, представившийся школьницей
Apple и Google удалили из своих магазинов приложение для знакомств противников прививок
Новости и материалы
Олимпийская чемпионка заявила, что атлетов из России не должно было быть на Играх
В РПЦ оценили отказ властей от диалога с противниками вакцин
Фонд спортсолидарности обратился в CAS, чтобы отменить отстранение Тимановской от Игр
Шерон Стоун угрожают увольнением из-за ее агитаций о вакцинации
Санта-Клаус и Lordi посетили пункт вакцинации в Финляндии
«Зенит» на выезде уверенно обыграл «Ростов»
Правую руку Джорджа Сороса обвинили в БДСМ-преступлениях
В деле об убийстве привязанной к автомобилю петербурженки обнаружили еще одно тело
Чехия готова помочь белорусской легкоатлетке, отстраненной от Игр
Олимпийские чемпионы поцеловались, накрывшись флагом на Играх
Каждый пятый россиянин пользуется кнопочным телефоном
Чемпион Олимпиады связал сумку для медали во время соревнований на Играх
Археологи обнаружили в Швеции часть фундамента старинного замка
Стала известна причина ухода Шевченко из национальной сборной Украины
В Белоруссии рассказали, как попытка депортации Тимановской скажется на олимпийской сборной
На разбогатевшего на акциях администратора «Пятерочки» в Екатеринбурге завели уголовное дело
МОК взял под контроль ситуацию с легкоатлеткой из Белоруссии
Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости коронавирусом
Все новости
Завершить военную миссию: что США планируют делать дальше в Ираке
Джо Байден объявил об окончании участия в операциях в Ираке к концу 2021 года
«Нужно ликвидировать с Олимпиады»: белорусская спортсменка просит убежища в Австрии
НОК Белоруссии депортирует спортсменку Тимановскую с Олимпиады
«Не знают о свободе слова»: Жириновский ответил Баку на ноту протеста
Жириновский упрекнул Азербайджан после протеста в адрес российской стороны
Нарышкин заявил, что разведка знает часть правды о деле Навального
Глава СВР: отравляющие вещества в биоматериал Навального могли добавить не в России
ЦБ сделал менее выгодной для банков ипотеку с минимальным взносом
Регулятор повысил надбавки к коэффициентам по рискованным ипотечным кредитам
SsangYong возрождается после банкротства
SsangYong планирует вернуться с электрическими внедорожниками
Секрет вельвичии: как африканское растение получило способность жить тысячи лет
Ученые расшифровали геном «бессмертного» растения
Переселение в Арктику. Что известно о расширении программы «Дальневосточный гектар»
Жители арктических регионов России с 1 августа могут бесплатно получить гектар земли
Сладко и гадко: какие блюда популярны в TikTok
Самые странные кулинарные идеи пользователей TikTok
«Псы резервации», «Девять совсем незнакомых людей», «Чепелуэйт» и еще 11 сериалов августа
Какие сериалы смотреть в августе 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
Поправки к закону об охоте сделали возможным отстрел краснокнижных животных
В России резко сократились популяции северного оленя и волка
«До свидания, Ясен Николаевич»
Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
«Стиль — это я»: 85 лет со дня рождения Ив Сен-Лорана
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях