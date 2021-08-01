Белоруска Тимановская рассказала, с чего началась попытка ее депортации на родину

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, с чего началась попытка руководства делегации насильственно депортировать ее на родину.

Накануне главный тренер национальной команды Юрий Моисевич просил спринтершу сняться с дистанции 200 метров, на которую она была заявлена. А во второй половине дня 1 августа от нее потребовали за два часа собрать вещи и выехать в аэропорт.

«Пришел психолог, который пытался со мной разговаривать. Не помню его фамилию, потому что я особо его не слушала. Он мне говорил какой-то бред – типа он работал с убийцами, в «Новинках», много чего повидал. Старалась его не слушать. Потом он пытался поставить себя на мое место, а меня – на его. Садился и делал вид, что он – это я. И он играл роль, будто я сижу в кабинете министра спорта и говорю: «Да, я виновата, сама инициировала эту встречу». Я не поняла для чего это

Я начала складывать вещи, ко мне каждые десять минут подходили и проверяли, скоро ли я соберусь. Я собирала вещи полтора часа, старалась максимально затягивать время. Переписывалась с мужем, с родственниками, мы думали, что делать, куда обращаться. Приняли решение, что приеду в аэропорт, а там пойду в полицию. Так в итоге и сделала», — цитирует Тимановскую Tribuna.

Также ответила на вопрос о том, что объяснили ли ей почему она должна покинуть Токио.

«Не объяснили. Как мне сказал Моисевич, этот вопрос уже не на уровне федерации легкой атлетики, не на уровне министерства спорта, а уровнем выше. Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать. Меня нужно убрать, чтобы все успокоились и соревновались дальше. И это даже несмотря на то, что завтра я должна была бежать 200 метров», — сказала девушка.

Ранее сообщалось, что Кристину Тимановскую перевозят в безопасное место, она намерена подавать прошение об убежище.