В РУСАДА назвали популизмом высказывание главы USADA о российских спортсменах

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта.

Ранее американский функционер заявил о необходимости обнародовать результаты тестирования всех российских спортсменов, а также назвал фарсом допуск россиян к Олимпийским играм — 2020 в Токио.

По мнению Буханова, его иностранный коллега занимается популизмом.

«Говоря о том, что запрет является фарсом, говоря о «недостаточности наказания», коллега ставит себя на роль Международного спортивного арбитража, а также на роль авторов Всемирного антидопингового кодекса и Международных стандартов, что всего лишь свидетельствует о больших моральных и логических допусках выступающего», — цитирует Буханова РИА «Новости».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев посоветовал главе USADA разобраться с допингом в своей стране.