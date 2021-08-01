Боксер Замковой стал бронзовым призером Олимпийских игр

Российский боксер Андрей Замковой взял бронзу на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио в весовой категории до 69 кг.

В полуфинале россиянин проиграл кубинцу Роньелю Иглесиасу единогласным решением судей. Согласно регламенту, проигравший бой в 1/2 финала автоматически получает бронзовую награду.

Для России медаль Замкового стала 39-й на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых наград. Российская сборная занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует Китай (23-14-13).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла одну позицию в медальном зачете летних Олимпийских игр.