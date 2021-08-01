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Олимпиада 2020

В Госдуме посоветовали главе USADA разобраться с допингом в своей стране

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РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о заявлениях президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта о российском спорте.

Ранее функционер заявил о необходимости обнародовать результаты тестирования всех российских спортсменов.

«Тайгарт известен своими антироссийскими взглядами. Наши спортсмены не дают ему покоя. Когда проблемы возникают у американских спортсменов, то он тихонечко молчит и начинает придумывать разные терапевтические исключения. Ему надо навести порядок в своих лигах. У них разрешены препараты, которые запрещены во всем цивилизованном спортивном мире», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович заявил, что организация обсудит слова главы USADA.

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Олимпиада 2020
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