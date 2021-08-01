МОК отреагировал на заявление главы USADA в адрес российского спорта

Руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович заявил, что организация обсудит слова президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта о российском спорте.

Ранее американский функционер назвал фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца (американца Райана Мерфи). Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», — цитирует Лаловича ТАСС.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее член консервативной партии Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что Россия избежала наказания за допинговые скандалы в спорте.