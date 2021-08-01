Боксер Алиев в знак протеста час не покидал ринг на Олимпиаде

Французский боксер Мурад Алиев не уходил с ринга в течение часа после окончания четвертьфинального поединка Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Таким образом спортсмен выразил несогласие с судейским решением. Он был дисквалифицирован во втором раунде поединка против британца Фрейзера Кларка за опасные действия головой в поединке в весе свыше 91 кг. После боя Алиев сел в углу ринга и не покидал его около часа.

«Я готовился к этому соревнованию четыре года, а тут такое. Я разочарован. Я не согласен с этим решением судей, но оно именно такое. Своим поступком я хотел выразить несогласие с вердиктом. А в подтрибунном помещении мне рассказали, что результат невозможно пересмотреть. Там не было ничего такого. Меня сразу же дисквалифицировали… Я разочарован и не согласен», — приводит слова боксера РИА «Новости».

Поединок между Алиевым и Кларком был последним в рамках дневной сессии, поэтому акция француза не повлияла на ход турнира.

Ранее российский боксер Имам Хатаев заявил, что не согласен с решением судей в полуфинальном бою против представителя Великобритании Бенджамина Уиттакера.