Прыгунья в длину Клишина покинула стадион на коляске

Российская прыгунья в высоту Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на коляске, передает РИА «Новости».

Россиянка не смогла пробиться в финал соревнований.

В первых двух попытках россиянка совершила заступ. В третьей попытке Клишина прервала разбег из-за травмы ноги.

Российская команда занимает пятое место в медальном зачете, имея в своем активе 11 золотых наград.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее на Олимпийских играх завершилась женская комбинированная эстафета 4x100 в плавании. Победительницами заплыва стали австралийки. Россиянки Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова заняли 7 место. Этот результат позволил Австралии обогнать Россию в медальной зачете Игр. Теперь у Австралии 12 золотых наград, а у России — 11.