Экс-арбитр Федотов не исключил, что судье матча ЦСКА — «Локомотив» позвонили в перерыве

Экс-арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Федотов оценил судейство Алексея Матюнина в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Локомотивом», передает РИА «Новости».

«Первый тайм очень плохой у Матюнина. В перерыве, скорее всего, Матюнину позвонили, сказали, что он делает не так. Звонить могли другие арбитры, такое бывает. Он мог посмотреть повторы, увидеть, что что-то в голове надо менять. И второй тайм Алексей провел идеально. Но так нельзя судить», — сказал Федотов.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников». «Локомотив» победил в двух стартовых матчах нового сезона РПЛ, а ЦСКА потерпел первое поражение.

Ранее актер Валерий Баринов поделился впечатлениями от победы московского «Локомотива» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА.

«В связи с последними новостями, я на победу смотрю с грустью. Я не испытал восторга, я испытал удовлетворение. Да, три очка есть и это отлично. Мне игра понравилась», — отметил Баринов.