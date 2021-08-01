Глава Global Athlete обвинил Россию в издевательстве над антидопинговой системой

Глава Global Athlete Роб Келер, который занимал пост гендиректора Всемирного антидопингового агентства (WADA), выразил недовольство тем, что Россия участвует в Олимпиаде.

«Я могу понять разочарование спортсменов. Реальность такова, что Россия продолжает издеваться над антидопинговой системой и судебными властями, обеспечивающими ее соблюдение», — передает слова Келера The Telegraph.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинге в российском спорте.