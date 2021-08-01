Французская саблистка рассказала о хитрости россиянок

Французская саблистка Сесилия Бердер поделилась впечатлениями от финального поединка командного турнира Олимпиады против России, передает L'Equipe.

Напомним, Франция проиграла со счетом 41:45.

«В тактических перерывах россиянки были лучше. Как только мы начинали контролировать ситуацию, бум — они успевали измениться и начать все сначала. Они хитрые! Я знала, что Никитина дважды сменит саблю. Это культура, они с детства так делали. Как только получали два удара: извините, мое оружие сломалось», — сказала Бердер.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская фехтовальщица Софья Великая прокомментировала информацию о том, что в финале командного турнира Олимпиады против Франции она выступала с травмой.