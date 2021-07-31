Российский вратарь рассказал, сколько платит за аренду квартиры в Нью-Йорке

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» и сборной России Илья Сорокин рассказал о жизни в Америке и сообщил стоимость аренды квартиры в Нью-Йорке.

«Важно понимать, что я живу на Лонг-Айленде, а это не совсем Нью-Йорк. Мы далеко от Манхэттена, от делового города. Меня все устраивает. Там чисто, комфортно, аккуратно», приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

Вратарь отметил, что от его дома до тренировочной арены — четыре минуты езды на автомобиле, а до основного стадиона — семь минут.

«Первое время я жил в отеле — думал, что так дешевле. Но через пару месяцев понял, что мне очень не хватает домашнего комфорта, отель не мог дать этого чувства. В итоге решил снять квартиру, купил цветок, повесил картины, и это создало чувство уюта. Я мог приходить и отдыхать. Цены же зависят от срока аренды. Поскольку я снимал всего на семь месяцев, то мне обходилось все в 3000 долларов. Не вздрагивайте, это нормальная цена. Мои одноклубники отдавали за аренду в два-три раза больше», — сказал Сорокин.

Илья Сорокин перешел в «Айлендерс» из ЦСКА в 2020 году. В составе американской команды голкипер сыграл 22 матча, в которых его коэффициент отраженных бросков составил 0.918.

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