Серебряный призер Токио: в первую очередь я юрист, а в свободное время — стрелок

Стрелок из Сан-Марино Джанмарко Берти, завоевавший серебро в стендовой стрельбе на Олимпиаде-2020, признался, его основная профессия — юрист, а стрельбой занимается лишь в свободное время.

«Мне нужно оставаться юристом, чтобы комфортно жить. Профессиональные занятия стрельбой не позволят мне зарабатывать достаточно денег, чтобы поддерживать такой уровень жизни. Так что в первую очередь я юрист, а в свободное время — стрелок. Трудно совмещать работу и тренировки. Я не был так сконцентрирован в финале, как Алессандра. Я не профессиональный стрелок, я юрист, так что все это для меня необычно.

Повысит ли мой авторитет в профессиональной среде серебро Олимпиады? Адвокаты — завистливые люди, поэтому они, вероятно, ничего об этом не скажут», — приводит слова Берти Reuters.

Перед Олимпиадой в Токио Берти месяц тренировался три дня в неделю и перешел на ежедневные тренировки только после приезда в столицу Японии.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийская чемпионка Токио из России рассказала о спаррингах с мужем.