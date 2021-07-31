Агент чемпиона Евро-2020 прокомментировал возможный переход футболиста в «Зенит»

Футбольный агент Сержио Ланчини прокомментировал возможный трансфер своего клиента Андреа Белотти из «Торино» в «Зенит».

«Я ничего не знаю об этом. Лучше спросить у его жены», — приводит слова Ланчини Sport24.

Напомним, петербургский клуб предлагает Белотти контракт на четыре года с зарплатой в четыре миллиона евро с учетом бонусов.

Ранее стало известно, что петербуржцы договорились с «Торино» о переходе игрока. Сумма трансфера составит €30 млн.

Контракт Белотти с итальянским «Торино» действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне Серии А нападающий провел 35 матчей, забив 13 мячей.

В сезоне 2020/21 Серии А Белотти провел 35 матчей, в которых забил 13 мячей. На чемпионате Европы — 2020 форвард принимал участие в шести встречах, но не смог отметиться результативными действиями. Его сборная Италии стала чемпионом европейского первенства.

В чемпионате Италии 27-летний Белотти выступал два сезона за «Палермо». В составе «Торино» итальянец провел шесть сезонов.