Расписание финалов Олимпиады в Токио на 1 августа

1 августа на Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 27 комплектов медалей в 12 видах спорта.
Олимпийские игры-2020 в Токио
1 августа
Расписание финалов
Гольф
Мужчины
1.30
BMX-фристайл
Парк, женщины
4.10
Российская участница: Елизавета Посадских.
Парк, мужчины
5.20
Российский участник: Ирек Ризаев.
Плавание
50 м, вольный стиль, мужчины
4.30
50 м, вольный стиль, женщины
4.37
1500 м, вольный стиль, мужчины
4.44
Российский участник: Кирилл Мартынычев.
4x100 м, комбинация, женщины
5.15
Сборная России выступит в заплыве.
4x100 м, комбинация, мужчины
5.36
Сборная России выступит в заплыве.
Легкая атлетика
Толкание ядра, женщины
4.35
Прыжки в высоту, мужчины
13.10
Российские участники: Михаил Акименко, Илья Иванюк.
Тройной прыжок, женщины
14.15
100 м, мужчины
15.50
Бокс
63-69 кг, мужчины
6.03 – первый полуфинал, 12.03 – второй полуфинал
Российский участник: Андрей Замковой.
Будут разыграны только бронзовые медали.
75-81 кг, мужчины
6.51 – первый полуфинал, 12.51 – второй полуфинал
Российский участник: Имам Хатаев.
Будут разыграны только бронзовые медали.
Парусный спорт
Лазер, мужчины
8.33
Лазер Радиал, женщины
9.33
Прыжки в воду
Трамплин 3 м, женщины
9.00
Российская участница: Мария Полякова.
Теннис
Пары, женщины
Финал
9.00
Мужчины
Финал
9.00
Российский участник: Карен Хачанов.
Пары, микст
Финал
9.00
Российские участники: Елена Веснина – Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова – Андрей Рублев.
Спортивная гимнастика
Вольные упражнения, мужчины
11.00
Российский участник: Никита Нагорный.
Опорный прыжок, женщины
11.52
Российские участники: Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова.
Конь, мужчины
12.41
Российский участник: Давид Белявский.
Брусья, женщины
13.24
Российские участники: Ангелина Мельникова, Анастасия Ильянкова.
Фехтование
Командный турнир, рапира, мужчины
12.30 – матч за бронзу, 13.50 – финал
Сборная России выступит в четвертьфинале.
Тяжелая атлетика
До 76 кг, женщины
13.50
Бадминтон
Женщины
14.30 – матч за бронзу, 15.20 – финал