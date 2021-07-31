Теннисист Джокович проиграл две медали за один день

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл в матче за бронзу Олимпийских игр Пабло Карреньо-Бусте из Испании.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Интересно, что в начале третьего сета серб выбросил теннисную ракетку на пустые трибуны. Арбитр вынес ему предупреждение.

Утром Новак Джокович и Нина Стоянович должны были играть в матче за третье место против австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса, но балканцы не вышли на корт.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев остался недоволен качеством игры российских спортсменов в миксте на Олимпиаде и удивлен их попаданием в полуфинал.

«В миксте же надо играть на женщину, на того, кто слабее, если хочешь выиграть. Но наши будто стесняются, постоянно играют на мужика у соперников», — отметил Тарпищев.