Боксерша Магомедалиева гарантировала себе медаль Олимпиады

Российская боксерша Зенфира Магомедалиева вышла в полуфинал Олимпийского турнира, одолев раздельным решением судей Ради Грамане из Мозамбика.

Этот результат гарантировал россиянке как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг. В полуфинале Магомедалиева встретится с победителем пары Пуджа Рани (Индия) – Ли Цянь (Китай).

Официально Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 проходит на год позже. При этом Игры имеют приставку «2020» в маркетинговых целях. Это первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые проходят в нечетный год.

Ранее в Лондоне прошел турнир по профессиональному боксу, в котором британец Джо Джойс одержал победу техническим нокаутом над Карлосом Такамом. Спортивное мероприятие запомнилось необычным выходом Джойса на ринг. Британский боксер появился на арене в металлическом шлеме трапециевидной формы.