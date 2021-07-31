Обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Печурский пропал без вести

Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Печурский пропал без вести, передает «Вечерний Магнитогорск».

«Хоккеист в период с 10 по 13 июля ушел с адреса Труда, 3 в Магнитогорске и больше его никто не видел. Приметы: рост 183 см, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка. Если вы располагаете какой-либо информацией, сообщите в любой отдел полиции», — говорится в сообщении.

Печурский выступал за команду из Магнитогорска с 2011 по 2014 год. В сезоне-2013/14 он стал обладателем Кубка Гагарина, проведя восемь матчей.

Также голкипер играл за «Питтсбург Пингвинз», хабаровский «Амур», китайский «Чэнтоу» и «Металлург» из Новокузнецка. В 2007 году он стал чемпионом мира среди юниоров.

Ранее пропавший без вести в Японии тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко оставил записку. Спортсмен прибыл на Олимпийские игры — 2020.

Африканец купил билет на скоростной поезд в Нагою, расположенную примерно в 200 километрах от города Идзумисано, где разместилась угандийская делегация. Тяжелоатлет оставил послание, в котором объяснил, что не хочет возвращаться на Родину, так как «жизнь там трудна».